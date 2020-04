"Farta de entrar em quartos e ver doentes mortos": Enfermeira chora desesperada com pandemia

"Hoje foi de longe o pior dia que já tive. Este vídeo foi gravado depois de ter estado deitada no chão do hotel durante uma hora a chorar", confessa a profissional de saúde na mesma publicação, onde sublinha a situação stressante pela qual ela e os colegas estão a passar.



"Gostava que todos tivessemos mais compaixão uns pelos outros", pede.



No mesmo texto, a enfermeira relata os turnos de 13 a 15 horas durante cinco a seis dias por semana e revela que cada enfermeiro tem entre 10 a 16 pacientes a seu cargo.



"Só publiquei [o vídeo] porque sinto que as pessoas devem saber o que estamos a passar. Eu amo o meu trabalho, amo o que eu faço! Não vou abandonar, sob nenhuma circunstância! Mas isso não significa que quem está na linha de frente não seja humano e não se emocione com a experiência", confessa Schmall e acrescenta que não culpa ninguém nesta luta contra a Covid-19.



"O volume de pacientes é muito alto. Tudo o que estou a pedir é que entendam que eu, pessoalmente, tenho orgulho em fazer um bom trabalho. Uma parte do meu valor próprio é investido em cuidar dos outros", relembra.