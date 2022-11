Fãs criam estátua de nove metros de altura em honra a Elon Musk

Um grupo de fãs de Elon Musk criou uma estátua no estado de Austin, no Texas, EUA, em homenagem ao novo dono do Twitter. A figura de Elon Musk está em cima de um míssil com a sigla GOAT (traduzido para "o melhor de todos os tempos").

A empresa de criptomoedas Elon GOAT Token referiu no Twitter que pretende apresentar o monumento, avaliado em cerca de 600 mil euros, ao multimilionário amerciano. "Só queremos conhecer o homem e dar-lho. Afinal, é o humano vivo mais inovador, daí o GOAT - Melhor de Todos os Tempos.".

Segundo o Daily Mail, a estátua, feita de alumínio, foi construída pelos escultores canadianos Kevin e Michelle Stone, que explicam que gastaram mais de 700 horas até que ficasse pronta.