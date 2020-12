Fãs do filme 'Sozinho em Casa' dizem ter descoberto a razão pela qual Kevin foi deixado para trás

Com o aproximar do Natal, há filmes que não podem falhar, como o clássico "Sozinho em casa" de 1990.

No ano em que a película comemora 30 anos, os fãs revelaram no Twitter terem descoberto a razão pela qual Kevin é deixado para trás em casa.

A cena que o explica acontece no momento em que a mãe de Kevin o manda para o quarto, como forma de castigo por ter arranjado confusão com o irmão à hora de jantar, é a chave. Enquanto o pai do jovem limpa a mesa, acaba por deitar fora o bilhete de avião de Kevin juntamente com os guardanapos sem se aperceber. Assim, o facto de os pais de Kevin não terem o seu bilhete de avião pode explicar o facto de não repararem que este não estava presente.

Watching Home Alone for the 50th time and I’ve never noticed that in the starting scene when there is a fight in the kitchen, Kevin’s ticket is put in the bin. Who knew? ‍?? pic.twitter.com/lpkC386Yo3