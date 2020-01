"É fascista”: Barack Obama critica Donald Trump em novo documentário

O antigo presidente norte-americano, Barack Obama, disse que Donald Trump é "fascista" numa conversa em 2016 com o candidato a vice-presidente de Hillary Clinton, Tim Kaine.

A conversa foi revelada no novo documentário sobre Hillary Clinton, segundo avança a NBC News.

"Tim, lembre-se, não é hora de ser purista. Precisa de manter um fascista fora da Casa Branca", disse Barack Obama por telefone ao senador.

A frase de Obama é uma das revelações polémicas da série, que também revela que Hillary Clinton disse: "Ninguém gosta dele. Ninguém quer trabalhar com ele", referindo-se a Donald Trump.

O documentário de quatro episódios vai ser transmitido no serviço de streaming Hulu a partir de 6 de março. "Hillary" já estreou no sábado, 25 de janeiro, no Sundance Film Festival.