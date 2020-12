Fatemeh: A polémica jovem que editava fotografias para parecer um zombie de Angelina Jolie e acabou condenada

Fatemeh Khishvand, a polémica mulher que se transformou numa espécie de sósia da atriz Angelina Jolie, mas em modo 'zombie', saiu em liberdade após ter sido condenada a uma pesada pena de cadeia. A jovem foi detida por ter publicado uma fotografia no Instagram onde se mostrava desfigurada numa tentativa de se assemelhar à famosa atriz Angelina Jolie.Porém, é certo que as redes sociais enganam e esta mulher é prova disso mesmo. Fatemah saiu da prisão sob fiança após ser revelado o seu verdadeiro rosto e ter suscitado forte "pressão dos media". O seu aspeto não é tão drástico como o que mostra nas redes sociais.A jovem de 19 anos foi fotografada à saída da cadeia juntamente com a mãe e exibia um rosto mais "normal". As imagens fortemente editadas fizeram com que muitos seguidores acreditassem que a rapariga havia feito cirurgias plásticas de forma a parecer-se com Jolie.As suas capacidades de edição irritaram porém o regime do Teerão, de onde é natural, que a acusou de "corrupção das pessoas mais jovens e desrespeito pela República Islâmica".Foi detidas em outubro de 2019 e em abril deste ano implorava pela liberdade após ter sido sentenciada a 10 anos de cadeia. Saiu agora em liberdade.