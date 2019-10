"Faz com que todos os países paguem": Trump usa Twitter para mandar boca a Guterres

Na sequência do discurso de António Guterres na passada terça-feira, Trump fez uma publicação no Twitter a sugerir que os EUA pagam mais do que os outros países para programas da Organização das Nações Unidas (ONU) e que o secretário-geral deve fazer com que todos contribuam de igual forma.

António Guterres alertou para a crise financeira das Nações Unidas, adiantando ainda que a organização corre o risco de ficar sem dinheiro até ao final de Outubro. O secretário-geral afirmou ainda que estão a ser debatidas medidas para garantir que os salários são pagos até ao final deste ano.





"Nos últimos dois anos, a implementação do orçamento não tem sido conduzida pelo programa, mas pelo dinheiro disponível", afirmou Guterres apelando ainda a todos os países para que, ao apresentar a proposta de orçamento para 2020, paguem as suas obrigações financeiras a tempo. Complementou o apelo com um agradecimento aos EUA por já terem feito o pagamento.

Depois do alerta dado por Guterres, o presidente dos Estados Unidos partilhou uma publicação da CBS relativa ao discurso do secretário-geral e escreveu: "Faz com que todos os países paguem, não apenas os EUA!".





So make all Member Countries pay, not just the United States! https://t.co/IVbE4MqBVl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de outubro de 2019