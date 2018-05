Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leva ex-namorado a cometer eutanásia depois de o atacar com ácido sulfúrico

Mulher de 46 anos planeou ataque ao descobrir que parceiro a tinha trocado por outra mulher. Foi condenada a prisão perpétua.

12:39

Uma mulher que atirou ácido sulfúrico para cima do rosto do ex-namorado, Mark van Dongen, enquanto este dormia - deixando-o completamente desfigurado - foi condenada a uma pena de prisão perpétua.



Berlinah Wallace, uma mulher de 48 anos que estudava Moda, foi julgada no tribunal de Bristol, no Reino Unido, esta manhã de quarta-feira. O juiz acredita que a sua intenção inicial foi "queimar, desfigurar e incapacitar" a vítima, de 29 anos, para que este "não se fosse atraente para nenhuma outra mulher".



A mulher preparou o ataque meticulosamente. Preparou o concentrado do líquido e fez várias pesquisas na Internet acerca do efeito do ácido sulfúrico na pele humana. No dia do crime, atirou o líquido sobre o rosto do ex-companheiro, sentou-se no sofá e chamou um amigo, alegadamente em pânico. Mais tarde, mentiu à polícia, alegando que tinha sido o próprio namorado a verter o ácido sobre si próprio enquanto dormia.



Berlinah foi acusada da morte do ex-namorado e de o deixar com sequelas graves e catastróficas que o fizeram escolher pôr fim à própria vida numa clínica na Bélgica. A mulher foi ainda acusada de crueldade e frieza, uma vez que nada fez para ajudar o jovem que estava em agonia após ser atacada, nem tão pouco chamar as autoridades. A ajuda só chegou quando a vítima foi pelo próprio pé até à via pública pedir aos vizinhos que o auxiliassem.



Em tribunal, a mulher acabou por admitir que tinha atirado com o copo para cima do homem, mas sempre alegando que achava tratar-se de água e não de ácido.



De acordo com o The Sun, a criminosa planeou tudo quando descobriu que o ex-namorado a tinha deixado por uma outra mulher. "Se eu não te posso ter, mais ninguem terá", ter-lhe-á dito entre risos dias antes de perpetrar o ataque. O jovem ficou parcialmente paralisado, com várias cicatrizes, cego do olho esquerdo e parcialmente do olho direito e ainda teve de amputar uma das pernas. Optou pela prática de eutanásia no passado mês de janeiro.



Nos primeiros 11 meses que se seguiram ao ataque, Mark van Dongen passou por tratamentos e cuidados intensivos e um número sem fim de cirurgias.



Na semana passada, as autoridades responsáveis pelo caso divulgaram imagens do estado em que ficou o quarto onde Mark dormia no dia do ataque. Nas fotografias, era possível ver os lençóis da cama, completamente corroídas pelo poder do ácido sulfúrico.