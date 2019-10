Faz horas a mais? Trabalho em excesso provoca stress e há propostas a favor dos trabalhadores

As empresas que deixam os funcionários trabalhar fora do horário de trabalho prejudicam em vez de trazer vantagens, segundo uma investigação da Universidade de Sussex de Inglaterra.

As pessoas que tratam dos emails de trabalho, depois do seu horário, tendem a ficar mais stressadas do que aliviadas.

Emma Russell, autora da investigação, diz que "as pessoas precisam de saber lidar com o email da maneira a adequar à personalidade e às metas de cada um, de forma a sentir que estão a gerir adequadamente o trabalho".

Um legislador da Big Apple, nos Estados Unidos, quer impedir que as empresas instituam o trabalho de 24 horas por dia 7 dias por semana e quer ainda proibir que as pessoas tenham de trabalhar depois do seu horário de trabalho.

No ano passado, o vereador de Brooklyn apresentou uma lei que seria para os trabalhadores de Nova Iorque, caso continuassem a responder a emails ou mensagens de trabalho que não fossem durante o horário de trabalho.

O vereador recebeu várias mensagens de grupos empresariais que se opõem a esta nova lei. O objetivo é proteger os funcionários. "Não acredito que isso criaria um ambiente em que a cidade se tornasse menos produtiva. Isso significa que as pessoas poderão tirar uma folga quando acharem que precisam e poderão recarregar e se concentrar no seu próprio bem-estar e conseguir produzir mais e melhor", disse.