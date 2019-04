Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faz-se passar por estafeta e dispara contra mulher em ataque premeditado

Suspeito colocou-se em fuga e deixou a vítima gravemente ferida.

Um suspeito fez-se passar por um estafeta e disparou uma besta contra uma mulher. A polícia norte-americana procura suspeito.



Segundo o The Guardian, o crime ocorreu em novembro do ano passado, mas só agora é que as autoridades divulgaram informações sobre o ataque.



Num vídeo gravado por uma câmara de videoviligância localizada na casa da vítima, surge um homem vestido de estafeta com uma caixa nas mãos, que de acordo com as autoridades serviu para esconder a besta.



"Os ferimentos que sofreu foram absolutamente devastadores. Envolveu danos em vários dos órgãos internos. Ela nunca mais vai recuperar do ataque… A sua vida nunca mais será a mesma", disse o sargento Jim Kettles da polícia de Peel.



Após o ataque, o homem fugiu numa carrinha. A vítima de 44 anos ficou gravemente ferida, mas ainda conseguiu ligar para os serviços de emergência.