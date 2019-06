Faz-se passar por Messi para ter sexo com 23 mulheres e acaba denunciado

O iraniano Reza Parastesh fez-se passar pelo futebolista argentino Lionel Messi, do Barcelona, para ter relações sexuais com 23 mulheres, tendo acabado denunciado.Segundo avança a imprensa iraniana, vários episódios a envolver o iraniano já aconteceram em 2017, com o sósia do jogador a ser detido em 2017 pela polícia local por perturbações na ordem pública por causar um grande aparato com várias pessoas a querer tirar fotografias.Na altura, o seu veículo foi também confiscado pelas autoridades.Reza Parastesh tem 25 anos e é estudante, sendo frequentemente abordado na rua.