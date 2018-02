Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faz sexo com empregado do pai que é casado e 20 anos mais velho

Jovem de 23 anos garante sentir-se apaixonada por homem de 43.

27.02.18

Uma mulher de 23 anos, revelou ao jornal The Sun que tem vivido um romance secreto com um empregado da empresa do pai. O homem é 20 anos mais velho que a jovem e é casado.



Numa carta anónima enviada à publicação, a jovem conta que tudo começou quando esta decidiu trabalhar para o pai como contabilista. Foi nessa altura que conheceu aquele que viria a ser o seu amante.



"Ele só vai lá à empresa uma vez por mês mas desde que nos conhecemos que começámos a trocar mensagens. Passado uns dias ele convidou-me para jantar e foi aí que fizemos sexo pela primeira vez no hotel onde ele estava hospedado", recorda.



A jovem confessa sentir-se apaixonada pelo homem mais velho e lamenta o facto de viverem tão longe um do outro, no entanto, tal situação não se tem revelado um impedimento na relação.



"Normalmente vamos a um hotel que fica a caminho da casa dos dois e passamos lá um dia e uma noite. Pedimos serviço de quarto e não deixamos que nada nem ninguém nos incomode", explica, adiantando que os pais acreditam que nestas alturas a jovem vai visitar uma amiga.



Quanto ao facto do seu amante ser um homem comprometido, a jovem parece não se fazer de rogada. "Ele só me contou que era casado algumas semanas depois de nos envolvermos. Nessa altura ele disse que já não amava a mulher e que já nem sequer havia intimidade sexual entre eles. Por um lado quero que ele se divorcie mas por outro também não sei se teria coragem de assumir um compromisso com ele", assume a jovem que garante ter medo da reação da família ao descobrir o seu caso amoroso.