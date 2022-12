Fazer karaoke ao som de músicas de Natal dentro do carro vai dar multas no Reino Unido

Os condutores do Reino Unido poderão ser mandados parar e multados por estarem a cantar e dançar ao som de músicas de Natal. O valor da multa pode chegar aos cinco mil libras (cerca de 5700 euros).O site britânico Uswitch emitiu um aviso a todos os condutores para que tenham cuidado quando cantam e dançam dentro do carro, afirmando que este pode não ser o melhor local para praticar as suas capacidades de karaoke.Segundo o site, a diversão ao volante pode originar uma "condução sem o devido cuidado e atenção" ou mesmo "condução perigosa".Se houver provas, quer de filmagens de um painel de instrumentos ou testemunho de um agente da polícia, de que estava a dançar e a cantar antes de um acidente, poderá ser processado por condução perigosa ou por conduzir sem o devido cuidado e atenção, avisa o County Times.Além da multa pesada, pode ainda perder nove pontos na carta de condução.