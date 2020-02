Fazer parte da realeza britânica pode parecer um conto de fadas, mas existe um rígido protocolo a seguir, com várias peças proibidas.



- As minissaias estão proibidas no closets da realeza. Dá-se primazia a saias pelo joelho ou abaixo do mesmo.



- As meias de vidro ou collants são indispensáveis nos eventos formais.





Esta será, possivelmente, a regra mais prática: optar por utilizar tecidos que não se amarrotem com facilidade.

- "Com o preto nunca me comprometo", costuma dizer-se, mas esta cor é de evitar em eventos oficiais.- Os sapatos de salto são obrigatórios nas ocasiões oficiais, seja na versão sandália, pump ou plataforma.- No que diz respeito aos acessórios, as carteiras médias ou grandes são para esquecer. Apenas podem ser utilizadas clutches, pelo menos em momentos oficiais.- Os decotes pronunciados também não são bem vistos pela família real.