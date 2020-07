FBI considera espionagem chinesa a maior ameaça ao futuro dos Estados Unidos

A polícia federal norte-americana (FBI) considera que os atos de espionagem e usurpação contínua de informações pelo Governo chinês representam a maior ameaça a longo prazo para o futuro dos Estados Unidos.

Numa intervenção no Instituto Hudson, unidade de investigação com sede em Washington, o diretor do FBI, Christopher Wray, considerou a China "a maior ameaça a longo prazo à informação e propriedade intelectual e à vitalidade económica" dos Estados Unidos.

O responsável avançou que o FBI tem mais de 2.000 investigações abertas que estão vinculadas ao Governo chinês.