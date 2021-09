FBI emite mandado de prisão para Brian Laundrie, namorado de Gabby Petito

O FBI emitiu um mandado de prisão para Brian Laundrie, namorado de Gabby Petito, a jovem norte-americana, de 22 anos, que foi assassinada durante uma viagem com o companheiro. Brian, que está desaparecido desde o dia 14, foi indiciado por um júri federal por usar, de forma fraudulenta, um cartão bancário e o número de identificação de Gabby após a morte da jovem.









Segundo as autoridades, Brian, de 23 anos, usou cerca de 850 euros de um cartão bancário, entre 30 de agosto e 1 de setembro, altura em que a investigação estima que Gabby já estivesse morta. A jovem foi vista pela última vez a 24 de agosto.

Apesar das circunstâncias que rodeiam o desaparecimento e a morte da jovem serem estranhas, a polícia fez questão de frisar que não procura o namorado por homicídio. “Embora este mandado permita que a polícia prenda o sr. Laundrie, o FBI e os nossos parceiros em todo o país continuam a investigar os factos e as circunstâncias do homicídio da sra. Petito”, referiu o agente especial do FBI responsável pelo caso, Michael Schneider, em comunicado. Na mesma nota, pede a quem tenha informações sobre o paradeiro de Brian para entrar em contacto com o FBI. O jovem está a ser procurado na Reserva Carlton, perto de North Port, Florida, com recurso a drones, cães e mergulhadores.