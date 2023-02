FBI procura documentos confidenciais em arquivo doado por Biden a universidade

A agência de investigação norte-americana FBI realizou nas últimas semanas buscas na Universidade de Delaware, no nordeste do país, no âmbito de investigação à posse indevida de registos confidenciais pelo atual Presidente, Joe Biden.

Uma pessoa com conhecimento do assunto confirmou à agência Associated Press, sob condição de anonimato, a realização das buscas -- algo também avançado pela televisão CNN -- mas não revelou se o Federal Bureau of Investigation (FBI) tinha encontrado quaisquer documentos confidenciais.

Em 2011, Joe Biden doou o arquivo dos seus 36 anos no Senado dos Estados Unidos da América à Universidade de Delaware, onde o então vice-Presidente estudou, para serem abertos dois anos depois de Biden abandonar a vida pública.