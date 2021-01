FBI revela que estão a ser preparados protestos armados em todos os estados dos EUA

Federal Bureau of Investigation -

O Partido democrata norte-americano entregou formalmente o documento de resolução de

do ainda presidente dos EUA.



No documento, entregue esta segunda-feira, os democratas acusam Trump de "incitar à insurreição" depois da invasão do Capitólio, em Washington DC na passada quarta-feira, que resultou em cinco mortos e várias detenções.



Estão a ser planeados protestos armados e violentos em todas as 50 capitais dos estados nos EUA, segundo revela uma nota interna do FBI -a que a imprensa norte-americana teve acesso.As autoridades sabem que existem grupos de manifestantes que pedem um "assalto" aos tribunais estaduais, locais e federais, e ainda aos prédios administrativos. Tudo isto caso o presidente Donald Trump seja destituído do cargo antes do dia da tomada de posse de Joe Biden, o presidente eleito dos Estados Unidos.Segundo a nota interna do FBI a que a ABC News teve acesso, o grupo pretende "assaltar" os escritórios do Governo em todos os estados no dia em que Joe Biden tome posse.O FBI está ainda atento a um grupo armado que pretendia viajar para Washington DC a 16 de janeiro, segundo a mesma nota.Donald Trump corre o risco de ser destituído do cargo de presidente dos EUA, antes da tomada de posse de Biden.impeachment