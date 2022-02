Fé até ao fim: Pais de Rayan vivem momentos de profunda dor ao saber da morte do filho

Os pais do pequeno Rayan foram o rosto da esperança e da fé que uniu o mundo em oração pelo menino. O desfecho do resgate da criança presa num poço em Marrocos revelou-se trágico, e o casal foi o rosto da maior dor, ao ser informado da morte do filho, com apenas cinco anos.

Khaled Oram e Wassima Khersheesh, ao longo de vários dias, nunca se cansaram de apelar à oração, pedindo a todos que rezassem, que pedissem a Alá para que a criança fosse salva. Largas centenas se concentraram junto ao poço, em resposta a este apelo. E dali não arredaram pé. Até ao fim.

O momento em que os pais de Rayan recebem a chamada do Rei de Marrocos, Mohammed VI, foi captado pelas câmaras de televisão locais, e transparece toda a dor e desalento que o casal está a viver.

O desfecho trágico já tinha sido antecipado como uma possibilidade pelo pai, que alguns minutos antes do menino ser retirado morto do túnel construído pelos esforços de centenas de operacionais, durante dias e noites a fio, tinha disso que Rayan estava "mais ferido do que o que se pensava" e que "não comeu nas últimas horas".

Alguns meios de comunicação marroquinos dão conta de que os pais foram previamente informados antes do menino ser retirado, logo quando os socorristas conseguiram chegar à criança.



Terão mantido o silêncio, em respeito pela Lei Islâmica, para não causar momentos de maior tensão ou de revolta, perante as largas centenas de pessoas que estavam no local, e que com eles aguardavam um desfecho que o mundo queria, com toda a fé, que fosse outro.