O líder do Partido Popular (PP) espanhol, Alberto Núñez Feijóo, reviu o otimismo que revelava ainda no passado sábado quanto a uma “maioria à andaluza” do seu partido nas legislativas de dia 23 e apelou na terça-feira a uma concentração do voto útil da direita no PP.



O risco, alertou, é ficar aquém da maioria e da possibilidade de tirar as rédeas do Governo ao PM socialista, Pedro Sánchez.









