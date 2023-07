Feijóo tenta pacto de poder com o PSOE

O líder do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ainda acredita num pacto de Governo com o PSOE, mas o partido do PM socialista, Pedro Sánchez, considera isso uma fantasia para mascarar a derrota efetiva do PP nas legislativas de domingo.



Entretanto, um grupo de socialistas mostrou-se aberto a um acordo parcial para investir Feijóo, possibilidade contemplada igualmente pelos radicais de direita do Vox, que, no entanto, dizem ser necessário encontrar “cinco ou seis socialistas bons” para fazer esse pacto.









Ver comentários