Feminista critica homem depois de pedir namorada em casamento durante cerimónia da bênção das pastas

A feminista Clementine Ford criticou fortemente um homem que pediu a namorada em casamento durante a cerimónia da bênção das pastas da universidade de La Trobe, na Austrália. O homem partilhou na rede social Instagram o momento e recebeu comentários como "que momento emotivo".

A feminista Clementine Ford usou a mesma rede social para mostrar o seu desagrado perante a situação, que considera ser inoportuna, uma vez que "roubou um momento precioso da vida dessa mulher" e fez com que essa situação fosse "toda à sua volta, quando a atenção devia ser só para a mulher".

Ford escreveu coisas como "PAREM DE ROUBAR OS MOMENTOS DAS MULHERES", "Porque é que os homens sentem necessidade de fazer com que os momentos de conquista das mulheres sejam sobre eles", "este tipo de situações não são queridas, são para dar às mulheres a ideia de que nada do que elas alcancem alguma vez se vai comparar com o feito de conseguirem que um homem queira casar com elas" e "DEIXEM AS MULHERES TER COISAS, DEIXEM-NAS SEREM BRILHANTES SEM VOCÊS".