Feriado encerra supermercados e lojas para o funeral da rainha Isabel II

As principais cadeias retalhistas, supermercados e diversões do Reino Unido vão encerrar na segunda-feira por ocasião do funeral da rainha Isabel II, declarado feriado nacional, o que poderá empurrar o país para a recessão, dizem economistas.

Embora o Rei Carlos III tenha declarado o dia feriado nacional, cada empresa pode decidir se abre normalmente, dado que a maioria dos estabelecimentos tendem a funcionar no Reino Unido na maioria dos dias do ano.

No entanto, o encerramento oficial de escolas e infantários deixa crianças sem aulas e cria problemas aos pais, pelo que muitas empresas optaram por encerrar o dia inteiro para permitir aos empregados acompanhar as cerimónias fúnebres.