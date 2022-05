Férias com vista para o Espaço? Hotel espacial abre portas já em 2025

empresa norte-americana de desenvolvimento espacial

de voos espaciais, e o ator William Shatner tornou-se a pessoa mais velha a visitar o espaço através de um foguetão da empresa espacial Blue Origin fundada por Jeff Bezos.

Orbital Assembly Corporation está a desenvolver o conceito futurista de "hotel espacial" para 2025. O projeto chamado Von Braun Station, em voga desde 2019, vai proporcionar a cada hóspede a experiência de ficar a dormir bem acima das nuvens, e com vista privilegiada... para a Terra.O conceito, que consiste em vários módulos ligados por elevadores que se ligam e formam uma órbita rotativa à volta da Terra, tem agora como objetivo lançar não uma mas duas estações espaciais com alojamento turístivo: A Estação Voyager, com o design original, programada para acomodar 400 pessoas e abrir em 2027; e a Estação Pioneer, que prevê acomodar 28 pessoas e pode estar operacional já daqui a três anos.O ano passado, o bilionário norte-americano Richard Branson fundou a Virgin Galactic, uma empresaDe acordo com Tim Alatorre, o arquiteto encarregue do projeto a cargo da Orbital Assembly, em entrevista à CNN Travel, o hotel pode ter atraír tanto empresários em viagens de negócios, como turistas. No entanto, o preço da "aventura" pode ser ainda bastante elevado, e essa barreira só vai diminuir à medida que o turismo espacial comece a ser normalizado."O objetivo tem sido sempre o de tornar possível que todas as pessoas pessoas possam viver, trabalhar e prosperar no espaço", salientou Alatorre, acrescentando que o conceito Pioneer Station ainda é projetado a uma escala pequena para que seja realmente exequível numa fase inicial. Por outro lado, a Estação Voyager, programada para mais tarde, numa segunda fase, "vai dar a oportunidade às pessoas de começar a experimentar o espaço numa escala maior, mais rapidamente", referiu o arquiteto.No caso da Estação Voyager, toda a dinâmica vai funcionar como "um balde giratório de água", destacou Alatorre. No centro da estação não vai haver gravidade artificial, mas à medida que se vai caminhando para o exterior da estação, a sensação de gravidade aumenta.Já no que diz respeito à Estação Pioneer, programada já para 2025, vai ser mais pequena e o nível de gravidade também vai ser diferente. Neste local, o nível de gravidade artificial vai ser "confortável", refere o arquiteto, no entanto, vai haver espaços com menos gravidade com atividades que permitam mais divertimento.