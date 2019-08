Fernando Haddad condenado a quatro anos de prisão. Político foi adversário de Bolsonaro nas presidenciais do Brasil

O candidato que concorreu com Jair Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais do Brasil e antigo prefeito do estado de São Paulo, Fernando Haddad, foi condenado esta segunda-feira a quatro anos e seis meses de prisão pelo crime de "falsidade ideológica para fins eleitorais". Em causa estão "258 declarações falsas de despesas" durante a sua campanha para a Prefeitura de São Paulo, em 2012.

A pena, decretada pela Justiça Eleitoral, será cumprida em regime semiaberto depois de este ter recebido 2,6 milhões de reais num saco azul através do UTC Engenharia, uma das principais empresas brasileiras no ramo da engenharia.

A investigação diz que a campanha de Haddad em São Paulo "deixou de contabilizar valores" e "utilizou notas inidóneas para justificar despesas".

Ao todo, o candidato a presidente "veiculou 258 declarações ideologicamente falsas (258 operações de prestação de serviços simuladas), com a finalidade eleitoral". Os valores estavam diretamente ligados a gráficas detidas por um ex-deputado do PT, Francisco Carlos de Souza, que confessou que recebeu os pagamentos mas disse não serem destinados à campanha de Haddad mas sim a outros candidatos cujos nomes não revelou.

Ao todo, 3 milhões de reais foram negociados com Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, depois convertidos em 2,6 milhões.

O esquema foi descoberto pois, na altura das faturas apresentadas, não estavam funcionários suficientes na gráfica nem foi detetado "consumo de energia elétrica, insumos e papel compatível para a realização das atividades", refere o juiz, que indica que a culpabilidade de Haddad é "extremamente elevada", pois este "era candidato e foi eleito para o cargo de prefeito do maior município do país".