Ferrari oferece 7500 euros de bónus como prémio de competitividade

As fábricas italianas da Ferrari vão oferecer aos seus trabalhadores um prémio como reconhecimento de competitividade - relativa ao ano de 2020 - no valor de 7500 euros brutos.O valor será ajustado consoante o número de ausências, sendo que as ausências relacionadas com a Covid-19 não serão contabilizadas.O anúncio foi feito pela empresa Maranello aos sindicatos que assinaram o acordo sobre o prémio de competitividade.A empresa, além do prémio generoso, espera contratar mais 50 funcionários ao longo de 2021. O reconhecimento do bónus - explicou a empresa Maranello - soma-se às medidas já divulgadas que permitem considerar como dias úteis os dias do período de suspensão da atividade produtiva devido à pandemia, de 16 de março a 4 de maio de 2020.Nestas semanas, os trabalhadores,recebiam um salário normal, sem recorrer a ajuda da segurança social.