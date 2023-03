Ferrari recebe pedido de resgate após ataque informático mas diz que "não aceitará qualquer chantagem"

A fabricante de carros italiana Ferrari sofreu um ataque informático, após o qual foi pedido um resgate para recuperar alguns dados de contacto dos seus clientes que foram roubados, informou a empresa.

Num comunicado divulgado na segunda-feira à noite, a Ferrari anunciou, após informar as autoridades, que não aceitará qualquer chantagem.

"De acordo com a sua política corporativa, a Ferrari não aceitará nenhum pedido de resgate, pois isso financiaria atividades criminosas e permitiria que os autores das ameaças perpetuassem os seus ataques", esclareceu a empresa, que já sofreu outros ataques informáticos.

A empresa é um alvo muito atraente para os criminosos cibernéticos que tentam roubar informações: neste caso, relacionadas com detalhes de contactos dos clientes, mas em geral também pelos seus projetos, produtos e patentes, que são altamente valiosos no mercado.

A fabricante de carros informou de imediato os clientes sobre a possível exposição dos seus dados.

"A Ferrari leva muito a sério a questão do sigilo e entende a importância do ocorrido. Fizemos parceria com especialistas para fortalecer ainda mais os nossos sistemas e temos certeza de que são robustos", explicou.