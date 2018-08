Ferrero oferece casa a provadores de Nutella

"Estamos à procura de pessoas que gostassem de aprender a degustar cacau, avelãs e outros produtos doces", anuncia a marca.

Os candidatos que forem considerados adequados serão contratados a longo-prazo, em vertente part-time e com o compromisso de trabalhar com a empresa dois dias por semana, durante duas horas. O salário é uma incógnita, mas o trabalho é em Alba, Itália, onde se encontra a sede da empresa.

A empresa italiana Ferrero - responsável por iguarias como os chocolates Kinder, Nutella ou Ferro Rocher - está a contratar 60 provadores de chocolate ou "juízes sensoriais".Segundo o anúncio publicado em Itália, citado pelo jornal Corriere della Sera, a empresa pede 60 candidatos para provar os seus produtos. Os contratos serão feitos a tempo parcial, para além de terem direito a "um curso de formação remunerado" com a duração de três meses que se inicia a 30 de Setembro, com o objectivo de "educar o olfacto e o paladar e melhorar a capacidade de expressar em palavras o que será percebido aquando da degustação".