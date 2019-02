Ferro Rodrigues na Coreia do Sul entre hoje e quarta-feira

Presidente da Assembleia da República inicia visita oficial à República da Coreia.

Por Lusa | 09:23

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, inicia este domingo uma visita oficial de quatro dias à República da Coreia, a convite do seu homólogo sul-coreano, Moon Hee-sang.

Segundo uma nota do gabinete de Ferro Rodrigues, o objetivo da visita oficial, a primeira de um presidente do parlamento português àquele país, é o de "reforçar as relações" entre a Assembleia da República e a Assembleia Nacional da República da Coreia, e o de "estreitar a cooperação" entre as instituições e países.

"O presidente Eduardo Ferro Rodrigues manterá encontros de alto nível, sendo recebido pelo presidente Moon e pelo primeiro-ministro, Nak-yeon Lee, com quem abordará o relacionamento entre Portugal e a Coreia do Sul", afirma o gabinete de Ferro Rodrigues na mesma nota.