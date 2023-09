Festa de casamento salva habitantes de aldeia durante sismo

Uma festa de casamento salvou todos os habitantes da aldeia Ighil Ntalghoumt, em Marrocos, durante o sismo de magnitude 6.8 que já provocou a morte a pelo menos 2.900 pessoas.Segundo a agência Reuters, a cerimónia de união estava marcada para sábado, mas a família da noiva preparou uma festa na noite anterior à do nó. Trata-se de uma celebração tradicional pré-casamento.Um dos convidados do casal gravou um vídeo no qual se via o momento em que todos os que se encontravam na festa entrarem em pânico devido ao abalo sísmico. As casas daquela região ficaram destruídas, enquanto os convidados desfrutavam da festa num pátio exterior."Queríamos festejar. Depois veio o terramoto", disse Mohammed Boudad, o noivo.Apesar de todos os estragos verificados e de várias pessoas terem ficado desalojadas, não houve registo de vítimas mortais nem de feridos graves naquela aldeia.