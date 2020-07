Festa de noivado acaba em tragédia com jovem casal morto após discussão por música tocada ao piano

#SUMMA112 confirma fallecimiento de una mujer que se encontraba en una cuneta de la M404 #ElÁlamo presuntamente atropellada horas antes.

Otra mujer se encontraba en el mismo sitio y es trasladada al Hospital Doce de Octubre potencialmente grave. Investiga @guardiacivil. pic.twitter.com/M9gfdYdgWI — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) July 27, 2020

Uma violenta batalha campal durante uma festa de noivado em El Álamo, Madrid, Espanha, no passado domingo, acabou de forma trágica para um jovem casal que morreu atropelado. Tudo começou com uma discussão fútil depois de um dos intervenientes da festa ter tocado uma música ao piano que um dos outros participantes não gostou. Gerou-se uma discussão que rapidamente se tornou numa batalha campal com mais de 100 participantes.Na festa estavam dois grupos de etnia cigana, um de Navalcarnero e outro de Vallecas. Envolveram-se numa violenta luta onde valeu tudo. Socos, pontapés, ameaças de morte e objetos a voar.Um dos envolvidos acabou por pegar no carro e atropelar três pessoas, que foram posteriormente transportada ao Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.Na manhã do dia seguinte, numa vala de uma estrada em El Álamo, local onde se realizou a festa, foram encontrados os corpos de dois jovens de 27 e 28 anos. O casal morreu e o homicida fugiu. As autoridades ainda não conseguiram prender nenhum dos intervenientes na batalha campal que acabou de forma trágica. A polícia espanhola investiga a hipótese de um atropelamento intencional.Uma outra jovem de apenas 18 anos, que será alegadamente filha do casal encontrado morto, ficou gravemente ferida e foi também assistida no hospital.