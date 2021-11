A academia de polícia de Tulua, na Colômbia, provocou um misto de revolta e incredulidade ao organizar uma festa de temática nazi para acolher um grupo de polícias alemães de visita ao país. Embaraçado, o presidente colombiano Iván Duque foi forçado a pedir desculpas públicas e demitiu sumariamente o diretor da academia.









O evento, classificado como de “intercâmbio cultural”, decorreu na passada quinta-feira e os polícias alemães foram recebidos na academia por recrutas vestidos com uniformes nazis e símbolos do Terceiro Reich, incluindo dezenas de cruzes suásticas espalhadas pela sala. Fotos divulgadas na conta de Twitter da academia mostram os polícias alemães constrangidos, sem saber muito bem como reagir perante os anfitriões colombianos vestidos com uniformes da Wehrmacht e das SS. A falta de noção foi tanta que um dos polícias colombianos até se apresentou com um bigodinho à Hitler. Havia ainda uma escultura de um bombardeiro da Luftwafe e uma exposição de réplicas de armas nazis da II Guerra Mundial.

“Qualquer apologia do nazismo é inaceitável e condeno qualquer exibição de símbolos alusivos ao regime responsável pelo Holocausto judeu que custou a vida de mais de seis milhões de pessoas”, escreveu no Twitter o presidente colombiano, que ainda há duas semanas visitou Israel. As embaixadas da Alemanha e de Israel em Bogotá condenaram igualmente o incidente e, num comunicado conjunto, manifestaram “total rejeição por qualquer forma de apologia do nazismo”.