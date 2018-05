Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festejos em Madrid pela vitória da Liga dos Campeões causam 38 feridos

Segundo a proteção civil local, 11 pessoas tiveram que ser transportadas para o hospital.

Por Lusa | 07:57

Os festejos na praça de Cibeles, em Madrid, pela conquista do Real Madrid da Liga dos Campeões de futebol, causaram este sábado à noite 38 feridos, 11 dos quais foram transportados a unidades de saúde, divulgou a proteção civil local.



Entre os feridos está uma pessoa que teve de ser transportada para o hospital após sofrer de convulsões de causa desconhecida e outra que sofreu um traumatismo cranioencefálico após uma queda.



Quedas, desmaios e intoxicações por álcool estão entre as restantes ocorrências divulgadas pela SAMUR - Proteção Civil de Madrid, citada pela EFE.



Segundo o gabinete de informação de emergências de Madrid, os festejos decorreram sem acidentes com gravidade, apesar da grande concentração de adeptos que se juntaram na praça de Cibeles, onde está prevista a presença da equipa vencedora este domingo.



O Real Madrid conquistou este sábado pela terceira vez consecutiva a Liga dos Campeões de futebol, ao vencer o Liverpool, por 3-1, na final disputada em Kiev.



O francês Karim Benzema inaugurou o marcador aos 51 minutos, mas quatro minutos depois o senegalês Sadio Mané empatou, antes de o galês Gareth Bale bisar, aos 64 e 83.



Com este triunfo, o Real Madrid, que venceu quatro das últimas cinco edições, passou a somar a 13 títulos de campeão europeu, enquanto o Liverpool se mantém com cinco troféus.