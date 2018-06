Festival de Fado de Madrid mostra música portuguesa na capital espanhola

Evento conta com presença de Mísia, Carminho e Katia Guerreiro.

Mísia, Carminho e Katia Guerreiro constituem o cartaz do 8.º Festival de Fado de Madrid, a decorrer entre esta sexta-feira e domingo, este ano com "o fado fora de portas" por tema, para assinalar a internacionalização deste género.

De acordo com a organização, nos concertos, que pela primeira vez terão lugar no Teatro Nuevo Apolo, Mísia irá apresentar esta sexta-feira o seu último espetáculo, "Pura vida", no sábado, é a vez de Katia Guerreiro, com temas do seu novo álbum, e, no domingo, o cartaz encerra com Carminho, os seus "grandes sucessos e alguma surpresa".

Durante os três dias do festival vão ser projetados, na Filmoteca Espanhola, os documentários de Ivan Dias "Carlos do Carmo. Um Homem no Mundo" e "Mariza no palco do Mundo".