Festival Gadhimai: um dos rituais mais sangrentos do Mundo que sacrifica milhares de animais

Mais de 6000 búfalos foram sacrificados esta terça-feira por ocasião de um festival religioso que se realiza de cinco em cinco anos em homenagem a uma deusa hindu, no Nepal. Os rituais, que fazem parte do Festival Gadhimai, vão prosseguir ao longo desta semana e prevê-se que culminem ainda com mais mortes de animais.Nas últimas duas edições desta celebração, estima-se que tenham sido mortos entre 300 mil a 500 mil cabras, porcos, ratos, búfalos em pombos, para que o seu sangue fosse entregue como uma oferenda à deusa Gadhimai. O festival é financiado por dinheiro público e é frequentado por muitos menores.Este ano, os responsáveis dos animais admitiram uma redução no número de animais sacrificados, na sequência dos vários protestos contra os rituais, inclusivé uma queixa contra o governo e contra o templo Gadhimai. Ao contrário da edição passada, este ano as fotografias não são permitidas.Os animais são colocados todos juntos numa área, com o tamanho de um campo de futebol, limitada por um arame farpado, sem água ou comida, simplesmente à espera da morte.Testemunhas locais revelaram à EFE que já chegaram à cidade cerca de 300 talhantes, armados com facas e espadas, prontos para realizar os sacríficios animais, em forma de agradecimento por promessas e desejos realizados.Segundo reza a lenda, a deusa Gadhimai apareceu junto de um prisioneiro num sonho e disse-lhe para este lhe oferecer sangue e um templo. Quando acordou, tinha as algemas soltras e pôde deixar o tempo. Em liberdade, contruiu um templo e sacrificava animais como forma de oferenda.