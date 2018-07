Festival pró-Lula reúne Chico Buarque, Gil e mais 40 no Rio de Janeiro

Com o nome Festival Lula Livre, o evento decorreu ao longo deste sábado nos Arcos da Lapa, no Brasil.

Com o nome Festival Lula Livre, o evento decorreu ao longo de todo o dia nos Arcos da Lapa, tradicional região boémia daquela cidade brasileira, e vai terminar já na madrugada de domingo com as apresentações de Chico Buarque de Hollanda e Gilberto Gil.

Além desses dois grandes nomes da música popular brasileira, os defensores de longa data de Lula da Silva apresentar-se-ão no palco principal a partir do início da noite, pelo horário local, mais outros 40 artistas de vários e diversificados estilos.



Entre os nomes estão o veterano Agnaldo Timóteo, o cantor e ativista político Chico César, a grande dama do samba Beth Carvalho, e, além de muitos outros a representar várias gerações, Francisco El Hombre, Maria Canhas, Gang 90, MC Carol, Jard Macalé, Manno Goes, Mombaça, Noca da Portela e a lenda da música romântica de outros tempos Odair José.

Paralelamente ao festival, muitas tendas espalhadas nos Arcos da Lapa vão evocar Lula, a sua carreira e a sua vida, e vão oferecer ao público de todas as idades oficinas onde poderão aprender desde a produção de brinquedos ao fotojornalismo e bordados.



Promovido por aproximadamente 800 pessoas, entre cantores, intelectuais e movimentos sociais, o Festival Lula Livre tem o intuito de homenagear o antigo presidente, condenado por corrupção e preso desde o passado dia 7 de abril em Curitiba, e reforçar a exigência de que lhe seja permitido disputar as presidenciais do próximo mês de outubro, cujas sondagens lidera mas em que, por causa da condenação, em teoria ficou impedido de participar.