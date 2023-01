Feto com 16 semanas de gestação encontrado dentro de caixa à porta de hospital

Um bebé, com aproximadamente 16 semanas de gestação, foi encontrado morto dentro de uma caixa à porta do Hospital Barnet, em Londres, no Reino Unido. O descoberta foi feita às 9h00 desta segunda-feira.Segundo o The Mirror, as autoridades britânicas estão à procura da mãe para perceber se recebeu o tratamento médico necessário. "É provável que este seja um momento traumático para a mãe", disse o inpetor Matt Coad.A polícia acredita que a caixa terá sido deixada por um homem, com cerca de 30 anos, que usava roupa escura.