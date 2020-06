Fiança de polícia acusado de matar George Floyd fixada em 1 milhão de dólares

O ex-polícia Derek Chauvin acusado do assassínio de George Floyd compareceu esta segunda-feira pela primeira vez perante uma juíza, que lhe fixou uma caução de um milhão de dólares (885 mil euros) para ficar em liberdade condicional.

Depois de uma curta audiência, que decorreu por videoconferência a partir da prisão onde Chauvin está detido, como constatou uma correspondente da AFP, a juíza Jeannice Reding, do condado de Hennepin, em Minneapolis, marcou para 29 de junho a próxima audiência.

O antigo agente, de 44 anos, que está detido em uma prisão de alta segurança, apareceu com o uniforme cor-de-laranja de prisioneiro.



O homem ajoelhou-se sobre o pescoço do afro-americano durante longos minutos, tendo este acabado por morrer, no dia 25 de maio.