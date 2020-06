Fiasco de comício nos Estados Unidos deixa Donald Trump "furioso"

A visão de filas intermináveis de cadeiras vazias na arena do BOK Center de Tulsa, no sábado à noite, deixou Donald Trump chocado e furioso, revelou o ‘New York Times’. O diretor de campanha Brad Parscale, que tinha anunciado a presença de mais de um milhão de pessoas no comício, foi o principal alvo das críticas e o seu lugar pode estar em risco.









De acordo com os bombeiros de Tulsa, estiveram no pavilhão cerca de 6200 pessoas. A campanha de Trump diz que foram 12 mil, mas a realidade é que a arena, com capacidade para 19 mil pessoas, estava longe de estar cheia. Um palco montado no exterior para Trump discursar aos apoiantes que não conseguiram bilhete foi desmontado à pressa, enquanto, nos bastidores, o presidente olhava em choque para as bancadas semivazias.

Redução de testes foi “brincadeira”



A Casa Branca garantiu que Trump “estava a brincar” quando disse no comício que tinha mandado reduzir o número de testes de Covid-19 para que os EUA não tivessem tantos casos. “Quando fazemos mais testes temos mais casos. Por isso, pedi para reduzirem os testes”, disse.





Cabisbaixo no regresso à Casa Branca



Depois da explosão de fúria inicial, Trump remeteu-se ao silêncio e mostrou-se cabisbaixo no regresso a Washington, segundo os repórteres que o acompanharam. Ao aterrar no relvado da Casa Branca, “tinha uma expressão derrotada no rosto” e recusou responder às perguntas dos jornalistas, caminhando lentamente com um boné de campanha amarrotado na mão. Ao contrário do que é hábito, não comentou o comício no Twitter.



PORMENORES

Contra remoção de estátua

Trump manifestou-se esta segunda-feira contra a intenção do Museu de História Natural de Nova Iorque de mandar retirar a estátua de Theodore Roosevelt da entrada do edifício, por representar o antigo presidente a cavalo junto a um nativo e a um africano.



Polícia suspenso

Um polícia de Nova Iorque foi suspenso de funções após vir a público um vídeo que mostra o agente a estrangular um afro-americano durante uma detenção no bairro de Queens, no domingo. A vítima foi hospitalizada e o caso está a ser investigado.