"Fico feliz que tenha regressado e esteja bem": Trump sobre reaparecimento de Kim Jong-un

Kim Jong-un, tenha feito a primeira aparição pública após 20 dias desaparecido, colocando assim um ponto final na grande especulação sobre o seu estado de saúde nas últimas semanas."Fico feliz que ele tenha regressado e esteja bem", escreveu o presidente norte-americano na rede social Twitter, replicando uma outra publicação que mostra o líder do regime de Pyongyang a participar na inauguração de uma fábrica de fertilizantes.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020



As dúvidas sobre o estado de saúde de Kim Jong Un começaram no passado dia 15, quando não compareceu à celebração do 108.º aniversário do seu avô. Dias depois, a Bloomberg avançou que o líder da Coreia do Norte estaria em estado crítico após ter sido submetido a uma cirurgia cardiovascular. Perante a falta de informação, a China enviou uma equipa de médicos e altos funcionários à Coreia do Norte para obter esclarecimentos. Mais tarde, a Coreia do Sul garantiu que Kim se encontrava bem de saúde.













O presidente do EUA, Donald Trump, demonstrou, este sábado, o seu agrado pelo líder da Coreia do Norte,