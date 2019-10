"Ficou horrorizado": Amigo do condutor do camião do horror diz que este não sabia de nada

Mo Robinson era o condutor do 'camião do horror' onde foram encontrados os 39 migrantes chineses mortos. Tem 25 anos, é irlandês, reside em Poradown, na Irlanda no Norte, e a polícia está a investigá-lo por homicídio. Segundo o jornal Mirror, a polícia continua a interrogá-lo e sabe-se que este tem uma namorada grávida de gémeos.

Segundo o jornal Telegraph, é "muito improvável" que Robinson soubesse dos alegados planos de tráfico de imigrantes para o Reino Unido.





Os amigos de Robinson, o condutor, alegam que foi o próprio quem alertou os serviços de emergência para a presença dos migrantes dentro do contentor.

Um amigo do irlandês disse ao MailOnline que este não tinha conhecimento do que estava dentro do contentor. "Aparentemente, ele estacionou na propriedade industrial [onde foi descoberto pela polícia britânica] e foi buscar a papelada de um compartimento no interior da porta do camião", afirma alegando que foi aí que detetou a presença dos migrantes e deu, alegadamente, o alerta às autoridades.



"Ficou absolutamente horrorizado", acrescentou ainda.