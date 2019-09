Fiéis recebem Papa Francisco em Maputo

O Papa Francisco foi recebido em festa ao fim da tarde de ontem à chegada a Maputo, Moçambique, primeira etapa de um périplo africano que levará ainda a Madagáscar e às Ilhas Maurícias. Uma forte ovação de centenas de fiéis estalou assim que Francisco foi avistado na porta do avião. Na pista, à espera do Sumo Pontífice, estava o presidente moçambicano, Filipe Niusy.

O Papa percorreu algumas avenidas da capital moçambicana no papamóvel, acompanhado por vivas e cânticos.

A visita de Francisco, a primeira de um Papa desde a deslocação de 1988 de João Paulo II, coincide com a campanha para as eleições gerais de outubro. O escrutínio é um teste ao acordo de paz assinado em agosto com a Renamo para selar o fim de décadas de guerra civil.



Empenhado em contribuir para a consolidação da paz, o Papa encontra-se esta quinta-feira com Nyusi, com outros líderes políticos e com representantes da sociedade civil. Proferirá também o primeiro discurso, que marcará o tom de uma visita que tem na agenda as mudanças climáticas e ainda o combate à corrupção e à pobreza no país.



Francisco não se deslocará à Beira, devastada pelo ciclone ‘Idai’, mas receberá uma delegação da arquidiocese dessa região. O ponto alto da visita será a missa campal de amanhã no Estádio Nacional do Zimpeto, onde são esperados milhares de fiéis.