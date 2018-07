Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FIFA convida as 12 crianças presas na gruta na Tailândia a assistir à final do Mundial2018

Organismo mundial de futebol expressa apoio às famílias da equipa de futebol e ao treinador.

10:50

A FIFA enviou uma carta à Federação tailandesa de futebol a convidar as 12 crianças e o treinador que estão presos numa gruta na Tailândia desde 23 de junho a assistirem à final do Mundial'2018 no dia 15 de julho (16 horas) no Estádio Luzhniki em Moscovo.



Este convite está dependente do eventual resgate e da condição de saúde das 12 crianças e treinador: "Se, como todos esperamos, eles se reunirem com as suas famílias nos próximos dias e a sua saúde permitir que eles viajem, a FIFA ficaria muito feliz por convidá-los a marcarem presença na final do Mundial de 2018 em Moscovo. Espero sinceramente que possam juntar-se a nós na final, que será sem dúvida alguma um momento de comunhão e celebração", escreveu Gianni Infantino, presidente da FIFA.



Além do apoio, o organismo que tutela o futebol mundial expressou ainda "total simpatia e apoio às famílias" de todos aqueles que estão presos na gruta.