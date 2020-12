Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.12.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 31.12.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Goste-se ou não, os Estados Unidos da América (EUA) são a democracia de referência no mundo. É por isso preocupante a moda recente de considerar ilegítimos os resultados das suas eleições presidenciais. Donald Trump continua a defender, dois meses depois da sua realização, que as eleições de 3 de Novembro de 2020 foram ‘fraudulentas’. A ideia não tem feito muito caminho junto das entidades relevantes, neste caso os vários tribunais em que Trump apresentou queixas. Mas Trump teve alguma razão quando pediu, antes das eleições, que os estados não as organizassem preferencialmente por via postal.O voto individual secreto foi, historicamente, uma grande conquista das democracias, como forma de evitar o efeito de caciques obrigando os eleitores a votar de braço no ar e em público. O voto por correio presta-se a vários tipos de manipulações reminiscentes desses tempos: é fácil imaginar caciques a calcorrear bairros e cidades, indicando onde o eleitor deve votar e, depois, enviando os votos para contagem. Mas infelizmente para Trump, isto não é fraude, apenas falta de transparência.Não foi Trump, contudo, quem inaugurou a moda de considerar as eleições fraudulentas. A sua própria eleição em 2016 assim foi classificada por grande parte do Partido Democrata. Neste caso, a fraude teria origem na manipulação das eleições pela Rússia. É espantosa a similitude de argumentos com o que se passa agora. Assim como Trump acusa um sistema informático de contagem de votos de ligações à Venezuela, o mesmo fizeram os Democratas em 2016, embora o agente externo aí fosse Putin. E ainda disseram que a campanha de Trump se tinha coordenado com a Rússia para obter informação danosa para Hillary Clinton através de Julian Assange e desenvolvido esforços de apoio ao candidato pelo Facebook. Foi tal o ruído em torno destas alegações que se criou uma comissão especial para as investigar, funcionando entre 2017 e 2019.