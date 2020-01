Figuras de cera de Harry e Meghan afastadas da família real no Museu Madame Tussauds

, do príncipe Phillip e dos duques de Cambridge no Museu Madame Tussauds, em Londres.



Agora, o conjunto da família real britânica surge com um espaço vazia outrora pertencente aos duques de Sussex e estes surgem afastados do clã.

Após a polémica decisão do Príncipe Harry e de Meghan Markle de se afastarem da família real, as figuras de cera do casal foram afastadas da rainha

As obras de cera permanecerão no Madame Tussauds, embora ainda não esteja claro qual o novo papel do casal no mundo.



Steve Davies, gerente do museu, assumiu ter ficado surpreendido com as recentes notícias dos duques e agiu em conformidade.



"Como são duas das nossas figuras mais populares e queridas, obviamente continuarão a ser uma característica importante no Madame Tussauds, enquanto observamos o que o próximo capítulo reserva para eles", disse Davies.



Harry e Meghan Markle, os duques de Sussex, anunciaram esta quarta-feira que se vão afastar da família real britânica, alegando quererem tornar-se "financeiramente independentes".



Numa publicação na rede social Instagram, o casal anuncia que pretende passar a viver entre o Reino Unido e os EUA.