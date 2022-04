A filha do ex-presidente dos Estados Unidos, Ivanka Trump, prestou declarações esta terça-feira perante o comité que investiga a invasão do Capitólio, a 6 de janeiro do ano passado.









Ivanka esteve entre os assessores de Donald Trump que o aconselharam a condenar a violência contra os congressistas no dia em que o Congresso confirmava a vitória de Joe Biden nas presidenciais.

A filha de Trump falou com os investigadores dias depois do marido, Jared Kushner, também ex-conselheiro presidencial. Ivanka foi questionada durante quase oito horas e respondeu a todas as questões.