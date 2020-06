jornal americano USA Today.

Rayshard Brooks é o nome que está a marcar a atualidade após ter sido morto esta sexta-feira por dois polícias quando resistiu, desarmado, à detenção em Atlanta, Estados Unidos.A morte deste homem afro-americano acontece após o homicídio de George Floyd em Minneapolis que originou centenas de protestos em todo o mundo contra o racismo e a brutalidade policial. Mas quem era este afro-americano de 27 anos?Rayshard era pai de três meninas, de um, dois e oito anos, e padrasto de um rapaz 13 anos. Horas antes de ser assassinado pela polícia, Rayshard estava com a filha mais velha a celebrar o seu oitavo aniversário. A festa da menina viria a realizar-se no dia seguinte, sábado, com o pai a levá-la a andar de skate, segundo avança oO advogado da família afirma que Brooks tinha levado a filha à manicure e a comer fora na sexta-feira. No sábado, a menina vestiu o vestido especial para a sua festa de aniversário e esperava pelo pai para o dia de celebração, mas Brooks tinha morrido na noite anterior.

"Ela estava com o vestido de aniversário porque estava à espera que o pai a viesse buscar para levá-la a andar de skate", disse o advogado numa entrevista coletiva no sábado.



"Tinham [a família] uma festa de aniversário para o oitavo aniversário com cupcakes... enquanto isso, estávamos sentados a falar com a mãe sobre o porquê de o pai não voltar para casa", afirma.



Um outro advogado revelou que Rayshard tinha trabalhado num restaurante e que, este sábado, quando foram ter com a viúva para acertar pormenores do processo, as crianças brincavam e riam na festa de aniversário da menina alheias ao facto de o pai, Rayshard Brooks, ter morrido na noite anterior.



Recorde-se que Brooks estava a dormir no carro em frente a um restaurante quando foi abordado por dois polícias. Os polícias tentaram deter o afro-americano, sem aparente motivo, e este resistiu à detenção.



Perante a resistência deu-se uma luta em que a vítima terá agarrado o "taser" do agente e ter-lho-á apontado enquanto fugia, informaram as autoridades este sábado.



O diretor do Gabinete de Investigação da Georgia, Vic Reynolds, disse que o tiroteio aconteceu na sexta-feira à noite à porta de um restaurante e foi filmado pelas câmaras de segurança e por telemóveis de testemunhas.

O polícia que disparou o tiro fatal foi demitido e o outro foi colocado em serviço administrativo, anunciou o departamento de polícia este domingo. As imagens captadas pela câmara corporal dos polícias também foram divulgadas. Perante os factos, a chefe da polícia de Atlanta, Erika Shields, renunciou ao cargo.

Crystal Brooks, cunhada de Rayshard Brooks, juntou-se a manifestantes que se reuniram no local onde o afro-americano foi morto na noite de sábado. "Ele não estava a causar nenhum dano a ninguém", disse. "A polícia foi até o carro e, mesmo estando estacionado, o puxou para fora do carro e começou a lutar com ele. Ele agarrou o Taser, mas simplesmente o agarrou e correu", disse Crystal afirmando que o cunhado estava a tentar defender-se.



Pelo menos 36 pessoas foram já detidas pelos protestos que agora inflamaram com a morte de outro afro-americano em pouco menos de um mês.