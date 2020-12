Filhas e ex-mulher de Maradona acusadas de fraude e branqueamento de capitais

O jornalista Fernando Miguez, presidente da Fundação pela Paz e Mudanças Climáticas da Argentina, entrou com uma ação na Justiça contra as filha de Maradona, Dalma e Gianinna, pela possível prática dos crimes de "fraude, lavagem de dinheiro e/ou evasão agravada". A denúncia é com base em informação prestada pelo jornalista Luis Ventura no programa 'Fantino a la tarde'."É mencionado que haveria pelo menos dois imóveis em nome das filhas de Maradona (Dalma e Gianinna Maradona) cuja origem do dinheiro é desconhecida", refere o denunciante, segundo avança o jornal 'Clarín'."Dois imóveis que teriam um preço de mercado aproximado de um milhão e trezentos mil dólares cada, e que segundo se sabe um deles possui doze quartos, um campo de futebol, entre outras comodidades."A denúncia criminal refere ainda que se apure a suposta participação "como cúmplices dos crimes denunciados a ex-mulher de Maradona, Claudia Villafañe, a Jorge Taiana (seu sócio) e Cecilia Helgueta ou Hergueta (sic)" e Gabriela Galareto como "encobrimento ".Segundo refere a denúncia de Fernando Miguez, "a Sra. Claudia Villafañe será a líder de uma associação ilícita, juntamente com Jorge Taiana (de quem não temos ocupação comprovada) na qualidade de braço direito e possível gestor de negócios e ocultação de fundos desviados".