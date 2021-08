Filho aparece a abanar cenoura e interrompe entrevista de ministra neozelandesa em direto

A ministra do desenvolvimento social da Nova Zelândia, Carmel Sepuloni, estava a dar uma entrevista em direto para a Radio Samoa através do Zoom na passada segunda-feira quando o seu filho apareceu a abanar uma cenoura para a câmara.

O menino queria mostrar à mãe que aquele legume em particular tinha um formato diferente e não se apercebeu que a mulher estava numa videochamada.

A cenoura deformada quase provocou uma luta entre os dois, tudo isto em direto com milhares de pessoas a assistir ao momento.







That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. ‍?? Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! pic.twitter.com/oUbcpt8tSu — Carmel Sepuloni (@CarmelSepuloni) August 30, 2021

Carmel partilhou um vídeo do ocorrido no seu Twitter, escrevendo que "sim" estavam quase a lutar por causa do legume e "sim, estou a rir agora, mas na altura não achei graça".

Os utilizadores da rede social acharam o vídeo "hilariante" e dizem relacionar-se bastante com ele.





Recorde-se que neste momento a Nova Zelândia permanece em confinamento por causa da Covid-19. A maioria dos trabalhadores encontra-se em teletrabalho e as escolas permanecem todas fechadas.

