Filho de antigo jogador da liga inglesa encontrado morto após saída à noite com amigos

O filho do antigo jogador da segunda divisão da liga inglesa Leon Jeanne morreu num acidente de viação depois de uma saída à noite com amigos.A polícia estava a investigar o desaparecimentos de cinco jovens e acabou por encontrar o carro no qual viajavam, em Cardiff, no Pais de Gales, na noite deste domingo. Rafel Jeanne, de 24 anos, estava entre as três pessoas que os oficiais encontraram mortas no local do acidente.Segundo o Mirror, o grupo de amigos tinha sido visto pela última vez, durante a madrugada sábado.Rafel, natural de de Cardiff, estava entre as vítimas mortais, assim como Eve Smith, de 21 anos, que participou num reality show de um canal de televisão inglês.Os dois únicos sobreviventes, de 20 e 32 anos, foram transportados para o hospital com ferimentos considerados graves.O pai de Rafel, Leon, de 42 anos, jogou pelo Cardiff City- que compete na liga inglesa - e passou por outros clubes, antes de se reformar em 2015.