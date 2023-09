O procurador especial que está a investigar Hunter Biden anunciou que espera apresentar uma acusação formal até ao próximo dia 29 de setembro, fazendo antever a possibilidade de o filho do Presidente Joe Biden ser levado a julgamento em plena campanha para as presidenciais de 2024. Recorde-se que em julho o tribunal distrital de Washington rejeitou um acordo através do qual Hunter Biden se declarava culpado de evasão fiscal e posse ilegal de arma.